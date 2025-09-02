Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Montagabend mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 24,34 USD.

Die Pfizer-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 24,34 USD abwärts. Bei 24,32 USD markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 24,91 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 2.932.588 Aktien.

Am 10.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,43 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 25,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 20,92 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 16,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,71 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,17 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 05.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,01 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 14,65 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,31 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Pfizer am 04.11.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 3,09 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor einem Jahr gekostet

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 10 Jahren angefallen

S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren