USA und China verlängern Zollpause: DAX mit Schwankungen -- Wall Street fester -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Neue Zollfrist und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX von Gewinnmitnahmen etwas belastet
Plug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen
Kursverlauf

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

12.08.25 16:09 Uhr
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 24,61 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
21,07 EUR -0,12 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 24,61 USD. Der Kurs der Pfizer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,74 USD zu. Bei 24,65 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 547.567 Pfizer-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,43 USD erreichte der Titel am 10.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 23,65 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,92 USD am 10.04.2025. Mit einem Kursverlust von 15,00 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,70 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 29,17 USD.

Am 05.08.2025 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 14,65 Mrd. USD gegenüber 13,28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Pfizer-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,06 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu Pfizer Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
05.08.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.07.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Pfizer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
21.05.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
14.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
08.04.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
05.08.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.07.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Pfizer NeutralUBS AG
04.06.2025Pfizer Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

