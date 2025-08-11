Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 24,61 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 24,61 USD. Der Kurs der Pfizer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,74 USD zu. Bei 24,65 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 547.567 Pfizer-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,43 USD erreichte der Titel am 10.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 23,65 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,92 USD am 10.04.2025. Mit einem Kursverlust von 15,00 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,70 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 29,17 USD.

Am 05.08.2025 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 14,65 Mrd. USD gegenüber 13,28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Pfizer-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,06 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer uneinheitlich: Einigung im US-Patentstreit

Aktien von BioNTech, Moderna & Pfizer im Blick: Kennedy Jr. streicht halbe Milliarde bei mRNA-Impfstoffen

Pfizer-Aktie zieht an: Gewinnausblick trotz Preisdrucks der US-Regierung an