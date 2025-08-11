Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 24,61 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr ging es für das Pfizer-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 24,61 USD. Der Kurs der Pfizer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,74 USD zu. Bei 24,65 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 547.567 Pfizer-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 30,43 USD erreichte der Titel am 10.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 23,65 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,92 USD am 10.04.2025. Mit einem Kursverlust von 15,00 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,70 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 29,17 USD.
Am 05.08.2025 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 14,65 Mrd. USD gegenüber 13,28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Pfizer-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,06 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie
Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer uneinheitlich: Einigung im US-Patentstreit
Aktien von BioNTech, Moderna & Pfizer im Blick: Kennedy Jr. streicht halbe Milliarde bei mRNA-Impfstoffen
Pfizer-Aktie zieht an: Gewinnausblick trotz Preisdrucks der US-Regierung an
Übrigens: Pfizer und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu Pfizer Inc.
Analysen zu Pfizer Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|05.08.2025
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.06.2025
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|21.05.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.06.2025
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|04.06.2025
|Pfizer Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2018
|Pfizer Verkaufen
|DZ BANK
|16.05.2017
|Pfizer Sell
|Citigroup Corp.
|27.11.2012
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.08.2012
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|10.01.2012
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfizer Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen