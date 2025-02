Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zieht am Freitagnachmittag an

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Das Papier von Pfizer konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 26,16 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 26,16 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfizer-Aktie bei 26,23 USD. Bei 26,10 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 875.993 Pfizer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,54 USD. Dieser Kurs wurde am 31.07.2024 erreicht. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 17,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 24,49 USD. Abschläge von 6,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Pfizer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,69 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,40 USD je Pfizer-Aktie aus.

Am 04.02.2025 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,76 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 14,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.05.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2025 2,95 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

