Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 24,67 USD.

Die Pfizer-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 24,67 USD abwärts. Die Pfizer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,53 USD ab. Bei 24,70 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.370.510 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2024 auf bis zu 29,17 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 18,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,92 USD ab. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 17,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,70 USD, nach 1,69 USD im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,33 USD an.

Pfizer gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 USD, nach 0,01 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,65 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pfizer einen Umsatz von 13,28 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Pfizer dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 3,04 USD je Aktie aus.

