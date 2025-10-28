DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,12 -5,1%Nas23.827 +0,8%Bitcoin96.719 -1,3%Euro1,1655 ±0,0%Öl64,24 -2,3%Gold3.953 -0,9%
Blick auf Aktienkurs

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen

28.10.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 24,44 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
20,96 EUR -0,27 EUR -1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr rutschte die Pfizer-Aktie in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 24,44 USD ab. Die Pfizer-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,44 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,70 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 4.002.977 Pfizer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,17 USD erreichte der Titel am 30.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,92 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 14,42 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,69 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,33 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,65 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pfizer einen Umsatz von 13,28 Mrd. USD eingefahren.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,04 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Nachrichten zu Pfizer Inc.

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
24.09.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Pfizer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Pfizer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

