Profil
Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

10.09.25 12:05 Uhr
Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Porsche Automobil vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 36,09 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE Vz
36,03 EUR -0,07 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr fiel die Porsche Automobil vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 36,09 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bisher bei 35,94 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 36,13 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 47.507 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,62 EUR) erklomm das Papier am 28.09.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie. Bei 30,46 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Verlust von 15,60 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,96 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,71 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche Automobil vz am 13.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,63 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 1,53 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil vz 1,15 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 17.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE Vz

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
05.09.2024Porsche Automobil vz KaufenDZ BANK
30.08.2024Porsche Automobil vz BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
10.02.2025Porsche Automobil vz HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche Automobil Holding SE Vz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen