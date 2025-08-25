Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 37,68 EUR zu.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 37,68 EUR. Bei 37,84 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 37,44 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 170.159 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.09.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche Automobil vz-Aktie somit 11,59 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,46 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 23,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Porsche Automobil vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,91 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,81 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 37,71 EUR.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1,53 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 33,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Am 17.11.2026 wird Porsche Automobil vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Porsche Automobil vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

