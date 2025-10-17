Porsche-Chefwechsel: Aufsichtsrat soll am Nachmittag tagen

STUTTGART (dpa-AFX) - Wegen des Rückzugs von Porsche-Chef Oliver Blume soll am späten Nachmittag der Aufsichtsrat des Sportwagenbauers über dessen Nachfolge beraten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde kurzfristig zu einer Sitzung des Gremiums eingeladen. Das Unternehmen aus Stuttgart äußerte sich dazu zunächst nicht.

Zuvor hatte Porsche mitgeteilt, dass der Aufsichtsratschef damit beauftragt worden sei, Gespräche mit Blume über ein einvernehmliches vorzeitiges Ausscheiden aus dem Vorstand zu führen. Als möglicher Nachfolger steht demnach der frühere McLaren-Chef Michael Leiters zur Verfügung. Ein Zeitpunkt für den Wechsel wurde zunächst nicht genannt. Das Amt als Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Chef würde Blume weiterführen, hieß es.

Seit Monaten wird über einen Abgang Blumes in Zuffenhausen spekuliert. Der 57-Jährigen ist seit zehn Jahren Porsche-Chef. Am 1. September 2022 kam der Chefposten bei der Konzernmutter Volkswagen hinzu./jwe/DP/jha