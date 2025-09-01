DAX23.759 -1,2%ESt505.343 -0,4%Top 10 Crypto15,60 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.857 +1,8%Euro1,1631 -0,7%Öl69,42 +1,9%Gold3.481 +0,1%
Aktienkurs aktuell

Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Mittag auf rotem Terrain

02.09.25 12:06 Uhr
Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Porsche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 44,82 EUR ab.

Der Porsche-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:46 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 44,82 EUR. In der Spitze fiel die Porsche-Aktie bis auf 44,63 EUR. Mit einem Wert von 45,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 98.908 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,00 EUR) erklomm das Papier am 28.09.2024. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 40,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,12 EUR je Porsche-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,63 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 30.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,30 Mrd. EUR – eine Minderung von 10,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,45 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Porsche am 24.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 23.10.2026.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen