Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Porsche vz gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 45,86 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Porsche vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 45,86 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche vz-Aktie bisher bei 45,90 EUR. Bei 45,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 21.321 Porsche vz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 47,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,69 Prozent würde die Porsche vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 2,31 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,04 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,96 EUR.

Am 24.10.2025 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,65 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,71 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,11 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 17.03.2026 dürfte Porsche vz Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche vz im Jahr 2025 0,403 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

