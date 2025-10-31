DAX24.058 -0,3%Est505.687 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin95.054 +1,7%Euro1,1558 -0,1%Öl64,84 +0,2%Gold4.026 -0,3%
DAX tiefer -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Führungschaos und Milliardenübernahme: Warum die Pharma-Aktie Novo Nordisk derzeit Anleger verunsichert
Blick auf Porsche vz-Kurs

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag mit Abschlägen

31.10.25 12:04 Uhr
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von Porsche vz gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 46,46 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46,44 EUR -0,13 EUR -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 46,46 EUR. Im Tief verlor die Porsche vz-Aktie bis auf 46,31 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 81.689 Porsche vz-Aktien.

Am 04.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,20 Prozent hinzugewinnen. Am 26.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie.

Porsche vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,04 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,96 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche vz am 24.10.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,65 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Porsche vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,71 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Porsche vz am 17.03.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,403 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
28.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
27.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
27.10.2025Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
27.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
27.10.2025Porsche vz HoldWarburg Research
