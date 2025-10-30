Porsche vz Aktie News: Anleger schicken Porsche vz am Nachmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Porsche vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 46,62 EUR abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Porsche vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 46,62 EUR ab. Die Porsche vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,56 EUR ab. Bei 48,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 380.691 Porsche vz-Aktien.

Am 04.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,46 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche vz-Aktie 44,70 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Mit Abgaben von 15,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche vz 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche vz-Aktie wird bei 45,96 EUR angegeben.

Porsche vz veröffentlichte am 24.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,45 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,71 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Porsche vz am 17.03.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,403 EUR je Porsche vz-Aktie.

