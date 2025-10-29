DAX24.123 -0,6%Est505.703 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.952 +0,5%Bitcoin95.406 -1,6%Euro1,1660 +0,1%Öl65,10 +1,0%Gold3.997 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Bank 514000 PayPal A14R7U DroneShield A2DMAA adidas A1EWWW Nokia 870737 Amazon 906866 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Beyond Meat A2N7XQ
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX schließt schwächer -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, D-Wave, BYD, PayPal, adidas, DroneShield im Fokus
Top News
ETH-Transfer in Millionenhöhe: Verkauft die Ethereum Foundation ihre Reserven? ETH-Transfer in Millionenhöhe: Verkauft die Ethereum Foundation ihre Reserven?
Tesla-Aktie: Tesla bringt mit "Mad Max" den Raser Modus zurück Tesla-Aktie: Tesla bringt mit "Mad Max" den Raser Modus zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Kurs der Porsche vz

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

29.10.25 16:08 Uhr
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Porsche vz zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Porsche vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 48,77 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
47,81 EUR -0,64 EUR -1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Porsche vz konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 48,77 EUR. Die Porsche vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 49,26 EUR. Mit einem Wert von 48,83 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 311.760 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2024 auf bis zu 67,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche vz-Aktie 39,39 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2025 auf bis zu 39,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,84 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Porsche vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,96 EUR.

Am 24.10.2025 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,65 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,35 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Porsche vz im vergangenen Quartal 8,71 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche vz 10,45 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Porsche vz am 17.03.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche vz-Gewinn in Höhe von 0,415 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein

VW-Aktie mit leichtem Plus: Nächste Woche keine Produktionsstopps bei VW - Tochter Audi mit Personalie

Ausblick: Porsche AG veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche vz.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
28.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
27.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
27.10.2025Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
27.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
27.10.2025Porsche vz HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
25.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
27.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
27.10.2025Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
27.10.2025Porsche vz HoldWarburg Research
27.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
25.04.2025Porsche UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen