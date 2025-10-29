Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Porsche vz

Die Aktie von Porsche vz zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Porsche vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 48,77 EUR.

Das Papier von Porsche vz konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 48,77 EUR. Die Porsche vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 49,26 EUR. Mit einem Wert von 48,83 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 311.760 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2024 auf bis zu 67,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche vz-Aktie 39,39 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2025 auf bis zu 39,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,84 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Porsche vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,96 EUR.

Am 24.10.2025 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,65 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,35 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Porsche vz im vergangenen Quartal 8,71 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche vz 10,45 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Porsche vz am 17.03.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche vz-Gewinn in Höhe von 0,415 EUR je Aktie aus.

