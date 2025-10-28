Porsche vz Aktie News: Porsche vz verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Porsche vz im Fokus

Die Aktie von Porsche vz hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Porsche vz-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 48,59 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Porsche vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 48,59 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche vz-Aktie bisher bei 48,80 EUR. In der Spitze fiel die Porsche vz-Aktie bis auf 47,62 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,08 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 479.570 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Am 28.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 44,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 22,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,96 EUR.

Porsche vz ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2026 erfolgen.

Experten taxieren den Porsche vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,374 EUR je Aktie.

