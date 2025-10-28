DAX24.257 -0,2%Est505.700 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,67 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.218 +0,3%Euro1,1659 +0,1%Öl64,58 -1,8%Gold3.902 -2,2%
DAX grenzt Verluste ein -- Asiens Börsen schließen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Foku
Ausblick: adidas stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: Mercedes-Benz Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
So entwickelt sich Porsche vz

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

28.10.25 09:22 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 47,85 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
47,70 EUR -0,56 EUR -1,16%
Die Porsche vz-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 47,85 EUR. In der Spitze büßte die Porsche vz-Aktie bis auf 47,80 EUR ein. Bei 48,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 52.271 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.10.2024 markierte das Papier bei 70,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Kursplus von 47,17 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,01 EUR je Porsche vz-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,96 EUR.

Am 30.07.2025 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 9,30 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,45 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Porsche vz am 17.03.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,374 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
08:06Porsche vz Market-PerformBernstein Research
27.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
27.10.2025Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
27.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
27.10.2025Porsche vz HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
25.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:06Porsche vz Market-PerformBernstein Research
27.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
27.10.2025Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
27.10.2025Porsche vz HoldWarburg Research
27.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
25.04.2025Porsche UnderweightMorgan Stanley

