Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 47,85 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Porsche vz-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 47,85 EUR. In der Spitze büßte die Porsche vz-Aktie bis auf 47,80 EUR ein. Bei 48,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 52.271 Porsche vz-Aktien umgesetzt.
Am 28.10.2024 markierte das Papier bei 70,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Kursplus von 47,17 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie.
Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,01 EUR je Porsche vz-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,96 EUR.
Am 30.07.2025 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 9,30 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,45 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Porsche vz am 17.03.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,374 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie
Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
VW-Aktie mit leichtem Plus: Nächste Woche keine Produktionsstopps bei VW - Tochter Audi mit Personalie
Ausblick: Porsche AG veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche vz.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche vz.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: tratong / Shutterstock.com
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:06
|Porsche vz Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.2025
|Porsche vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.2025
|Porsche vz Equal Weight
|Barclays Capital
|27.10.2025
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.2025
|Porsche vz Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|25.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:06
|Porsche vz Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.2025
|Porsche vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.2025
|Porsche vz Equal Weight
|Barclays Capital
|27.10.2025
|Porsche vz Hold
|Warburg Research
|27.10.2025
|Porsche vz Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.2025
|Porsche Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.05.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|25.04.2025
|Porsche Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen