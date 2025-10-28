Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

Porsche vz im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 47,97 EUR ab.

Die Porsche vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 47,97 EUR. Im Tief verlor die Porsche vz-Aktie bis auf 47,62 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,08 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 191.238 Porsche vz-Aktien.

Am 28.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,42 EUR. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 31,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,96 EUR an.

Am 30.07.2025 äußerte sich Porsche vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,45 Mrd. EUR gelegen.

Am 17.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Porsche vz veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,374 EUR je Aktie belaufen.

