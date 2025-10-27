MDAX-Titel Porsche vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Porsche vz-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Profitable Porsche vz-Investition?

Bei einem frühen Investment in Porsche vz-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die Porsche vz-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 70,28 EUR. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Porsche vz-Aktie investiert, befänden sich nun 14,229 Porsche vz-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 671,03 EUR, da sich der Wert eines Porsche vz-Anteils am 24.10.2025 auf 47,16 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 32,90 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Porsche vz eine Börsenbewertung in Höhe von 43,20 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Porsche vz-Aktie fand am 29.09.2022 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Porsche vz-Papiers wurde der Erstkurs mit 84,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net