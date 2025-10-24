Porsche vz. Aktie
Marktkap. 41,04 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die entscheidenden Fragen seien, ob die Restrukturierungsbelastungen im dritten Quartal bereits extrem hoch gewesen seien und wie deutlich die Margen 2026 anzögen, schrieb Stephen Reitman am Freitagnachmittag nach der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht. Aktuell signalisiere der Finanzchef kaum Sonderbelastungen im kommenden Jahr. Reitman wäre allerdings nicht überrascht, wenn der im Januar antretende neue Konzernlenker Michael Leiters weitere Maßnahmen für notwendig halte. Der beste Zeitpunkt dafür wäre gleich zum Start./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 18:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 18:52 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: tratong / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Porsche vz. Market-Perform
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
46,92 €
|Abst. Kursziel*:
-16,88%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
47,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,58%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|08:01
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.25
|Porsche vz. Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.05.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|25.04.25
|Porsche vz. Underweight
|Morgan Stanley
|08:01
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets