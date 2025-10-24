DAX 24.240 +0,1%ESt50 5.675 +0,1%MSCI World 4.377 +0,1%Top 10 Crypto 15,92 +7,0%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 99.745 +1,3%Euro 1,1626 +0,0%Öl 65,81 +0,2%Gold 4.070 -0,2%
Porsche vz. Aktie

47,90 EUR +1,69 EUR +3,66 %
STU
Marktkap. 41,04 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911

ISIN DE000PAG9113

Symbol DRPRF

Bernstein Research

Porsche vz Market-Perform

08:26 Uhr
Porsche vz Market-Perform
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
47,90 EUR 1,69 EUR 3,66%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die entscheidenden Fragen seien, ob die Restrukturierungsbelastungen im dritten Quartal bereits extrem hoch gewesen seien und wie deutlich die Margen 2026 anzögen, schrieb Stephen Reitman am Freitagnachmittag nach der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht. Aktuell signalisiere der Finanzchef kaum Sonderbelastungen im kommenden Jahr. Reitman wäre allerdings nicht überrascht, wenn der im Januar antretende neue Konzernlenker Michael Leiters weitere Maßnahmen für notwendig halte. Der beste Zeitpunkt dafür wäre gleich zum Start./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 18:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 18:52 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche vz. Market-Perform

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
46,92 €		 Abst. Kursziel*:
-16,88%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
47,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,58%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

08:01 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
25.10.25 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
24.10.25 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
17.10.25 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

dpa-afx Sonderkosten Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX bewegt schlussendlich im Plus
EQS Group EQS-News: Porsche AG erzielt robusten Netto Cashflow in herausforderndem Umfeld
dpa-afx VW-Aktie mit leichtem Plus: Nächste Woche keine Produktionsstopps bei VW - Tochter Audi mit Personalie
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz legt am Nachmittag zu
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX nachmittags in Grün
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag schwächer
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Freitagmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start in der Gewinnzone
EQS Group EQS-News: Porsche AG reports robust net cash flow in a challenging market environment
EQS Group EQS-News: Powerful and engaging: Porsche launches the first all-electric Macan GTS
EQS Group EQS-News: Dr. Michael Leiters will become CEO of Porsche AG on January 1, 2026
EQS Group EQS-Adhoc: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Possible changes in the Executive Board
EQS Group EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Porsche reports robust delivery figures despite a challenging environment
EQS Group EQS-News: Porsche AG sets final steps in the realignment of its product strategy
EQS Group EQS-Adhoc: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Strategic Realignment of product portfolio; Forecast adjustment and adjustment of midterm expectations
