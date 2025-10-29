Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittwochmittag in Grün

Porsche vz im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Porsche vz. Das Papier von Porsche vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 49,06 EUR.

Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 49,06 EUR. In der Spitze gewann die Porsche vz-Aktie bis auf 49,26 EUR. Bei 48,83 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Porsche vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 191.382 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2024 bei 67,98 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche vz-Aktie somit 27,83 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 23,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,96 EUR je Porsche vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche vz am 24.10.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,65 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Porsche vz im vergangenen Quartal 8,71 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche vz 10,45 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Porsche vz am 17.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,415 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

