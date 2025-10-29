DAX24.280 ±0,0%Est505.720 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.209 +0,3%Euro1,1631 -0,2%Öl64,24 -0,3%Gold4.019 +2,0%
Porsche vz im Blick

Porsche vz Aktie News: Porsche vz steigt am Mittwochvormittag

29.10.25 09:22 Uhr
Porsche vz Aktie News: Porsche vz steigt am Mittwochvormittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Porsche vz. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche vz-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
48,88 EUR 0,43 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 48,96 EUR. Bei 49,26 EUR markierte die Porsche vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 48,83 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 43.537 Porsche vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2024 auf bis zu 67,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 38,85 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Porsche vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,96 EUR.

Porsche vz veröffentlichte am 24.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Porsche vz ein Ergebnis je Aktie von 1,35 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Porsche vz im vergangenen Quartal 8,71 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche vz 10,45 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Porsche vz am 17.03.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,415 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
28.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
27.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
27.10.2025Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
27.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
27.10.2025Porsche vz HoldWarburg Research
