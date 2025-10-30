Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Donnerstagmittag schwächer
Die Aktie von Porsche vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Porsche vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 47,73 EUR ab.
Der Porsche vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 47,73 EUR. Im Tief verlor die Porsche vz-Aktie bis auf 47,26 EUR. Mit einem Wert von 48,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 168.169 Porsche vz-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.11.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 41,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,08 Prozent würde die Porsche vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Porsche vz seine Aktionäre 2024 mit 2,31 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,96 EUR an.
Porsche vz gewährte am 24.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Porsche vz ein Ergebnis je Aktie von 1,35 EUR vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche vz 8,71 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,45 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Porsche vz wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 17.03.2026 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche vz-Aktie in Höhe von 0,403 EUR im Jahr 2025 aus.
Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
VW-Aktie mit leichtem Plus: Nächste Woche keine Produktionsstopps bei VW - Tochter Audi mit Personalie
Ausblick: Porsche AG veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
|28.10.2025
|Porsche vz Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.2025
|Porsche vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.2025
|Porsche vz Equal Weight
|Barclays Capital
|27.10.2025
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.2025
|Porsche vz Hold
|Warburg Research
|27.10.2025
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|25.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.2025
|Porsche Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.05.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|25.04.2025
|Porsche Underweight
|Morgan Stanley
