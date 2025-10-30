Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag im Plus

Porsche vz im Fokus

Die Aktie von Porsche vz gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche vz-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von Porsche vz legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 48,25 EUR. In der Spitze legte die Porsche vz-Aktie bis auf 48,60 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.122 Porsche vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 39,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2025 auf bis zu 39,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,97 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche vz-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,96 EUR.

Am 24.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Porsche vz ein Ergebnis je Aktie von 1,35 EUR vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,65 Prozent zurück. Hier wurden 8,71 Mrd. EUR gegenüber 10,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Porsche vz wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 17.03.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche vz-Gewinn in Höhe von 0,403 EUR je Aktie aus.

