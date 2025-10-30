DAX24.087 -0,2%Est505.688 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 -2,0%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.815 ±-0,0%Euro1,1622 +0,1%Öl64,52 -0,6%Gold3.999 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BASF BASF11 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX SAP 716460 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Top News
Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Novo Nordisk-Aktie gibt ab: Dänen planen offenbar Übernahme von Metsera - Metsera-Aktie +19 Prozent Novo Nordisk-Aktie gibt ab: Dänen planen offenbar Übernahme von Metsera - Metsera-Aktie +19 Prozent
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Porsche vz im Fokus

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag im Plus

30.10.25 09:22 Uhr
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag im Plus

Die Aktie von Porsche vz gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche vz-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
47,47 EUR -0,44 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Porsche vz legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 48,25 EUR. In der Spitze legte die Porsche vz-Aktie bis auf 48,60 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.122 Porsche vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 39,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2025 auf bis zu 39,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,97 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche vz-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,96 EUR.

Am 24.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Porsche vz ein Ergebnis je Aktie von 1,35 EUR vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,65 Prozent zurück. Hier wurden 8,71 Mrd. EUR gegenüber 10,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Porsche vz wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 17.03.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche vz-Gewinn in Höhe von 0,403 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein

VW-Aktie mit leichtem Plus: Nächste Woche keine Produktionsstopps bei VW - Tochter Audi mit Personalie

Ausblick: Porsche AG veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche vz.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
28.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
27.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
27.10.2025Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
27.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
27.10.2025Porsche vz HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
25.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
27.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
27.10.2025Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
27.10.2025Porsche vz HoldWarburg Research
27.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
25.04.2025Porsche UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen