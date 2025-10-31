DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.645 +0,3%Bitcoin94.638 +1,2%Euro1,1527 -0,4%Öl65,06 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Porsche vz im Fokus

Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

31.10.25 16:08 Uhr
Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 45,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
45,79 EUR -0,78 EUR -1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Porsche vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,6 Prozent auf 45,80 EUR ab. Die Porsche vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 45,66 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 46,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 181.700 Porsche vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 67,46 EUR erreichte der Titel am 04.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 32,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 15,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Porsche vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,04 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,96 EUR an.

Porsche vz gewährte am 24.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Porsche vz vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,65 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,39 Prozent auf 8,71 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Porsche vz-Bilanz für Q4 2025 wird am 17.03.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,403 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
28.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
27.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
27.10.2025Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
27.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
27.10.2025Porsche vz HoldWarburg Research
