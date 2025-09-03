Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Nachmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 44,28 EUR abwärts.

Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 44,28 EUR ab. Im Tief verlor die Porsche-Aktie bis auf 43,89 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,07 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 184.120 Porsche-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,00 EUR) erklomm das Papier am 28.09.2024. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 40,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,58 EUR. Dieser Wert wurde am 26.06.2025 erreicht. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 11,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Porsche-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,12 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 47,63 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Porsche-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,71 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

