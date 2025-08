Porsche Aktie News: Porsche am Mittag höher

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Porsche. Zuletzt wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 43,34 EUR nach oben.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 43,34 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche-Aktie bei 43,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 103.604 Porsche-Aktien.

Am 28.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 42,21 Prozent niedriger. Am 26.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,58 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 8,68 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 48,41 EUR angegeben.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 23.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Porsche.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 1,68 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

