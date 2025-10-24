Porsche vz Aktie News: Porsche vz legt am Nachmittag zu
Die Aktie von Porsche vz gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche vz-Papiere zuletzt 2,9 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,9 Prozent auf 46,84 EUR. Der Kurs der Porsche vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 47,31 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 45,91 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 840.418 Porsche vz-Aktien.
Am 26.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,28 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 52,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Mit Abgaben von 15,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Porsche vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,959 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,96 EUR aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche vz am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 1,35 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 17.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Porsche vz veröffentlicht werden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche vz einen Gewinn von 0,298 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Ausblick: Porsche AG veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Aktien von Ford, General Motors und Co. uneinheitlich: Trump stützt US-Autoindustrie mit verlängerten Zollvergünstigungen
Porsche-Aktie steigt: VW-Chef Blume verlässt Porsche-Vorstand - Nachfolger steht bereit
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:21
|Porsche vz Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.2025
|Porsche vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|Porsche vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|Porsche vz Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.2025
|Porsche vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.10.2025
|Porsche vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Porsche vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.2025
|Porsche vz Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.2025
|Porsche Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.05.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|25.04.2025
|Porsche Underweight
|Morgan Stanley
