Porsche vz Aktie News: Porsche vz macht am Freitagvormittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche vz gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche vz-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 09:06 Uhr stieg die Porsche vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 45,99 EUR. Bei 46,10 EUR erreichte die Porsche vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,91 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche vz-Aktien beläuft sich auf 99.541 Stück.

Am 26.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 71,28 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,99 Prozent hinzugewinnen. Am 26.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,94 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Porsche vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,959 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,96 EUR je Porsche vz-Aktie an.

Am 30.07.2025 äußerte sich Porsche vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 10,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.03.2026 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,298 EUR je Aktie in den Porsche vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

