DAX24.217 ±0,0%Est505.665 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 +2,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.681 +1,0%Euro1,1615 ±-0,0%Öl66,01 +0,1%Gold4.060 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX unentschlossen -- Lufthansa drohen Streiks -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Outperform von Bernstein Research für BMW-Aktie Outperform von Bernstein Research für BMW-Aktie
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!
Notierung im Blick

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Freitagmittag auf grünem Terrain

24.10.25 12:04 Uhr
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Freitagmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Porsche vz gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Porsche vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 46,64 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46,80 EUR 1,76 EUR 3,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr wies die Porsche vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 46,64 EUR nach oben. Bei 47,31 EUR markierte die Porsche vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 45,91 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 550.881 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 71,28 EUR erreichte der Titel am 26.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 52,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2025 (39,58 EUR). Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 17,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Porsche vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,959 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche vz-Aktie wird bei 45,96 EUR angegeben.

Am 30.07.2025 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 1,35 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 17.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,298 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

Ausblick: Porsche AG veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Aktien von Ford, General Motors und Co. uneinheitlich: Trump stützt US-Autoindustrie mit verlängerten Zollvergünstigungen

Porsche-Aktie steigt: VW-Chef Blume verlässt Porsche-Vorstand - Nachfolger steht bereit

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche vz.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Porsche

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
12:21Porsche vz Market-PerformBernstein Research
17.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
17.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
16.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
10.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:21Porsche vz Market-PerformBernstein Research
17.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
17.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Porsche vz HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Porsche vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
25.04.2025Porsche UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen