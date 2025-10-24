Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Freitagmittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Porsche vz gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Porsche vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 46,64 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Porsche vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 46,64 EUR nach oben. Bei 47,31 EUR markierte die Porsche vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 45,91 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 550.881 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 71,28 EUR erreichte der Titel am 26.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 52,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2025 (39,58 EUR). Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 17,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Porsche vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,959 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche vz-Aktie wird bei 45,96 EUR angegeben.

Am 30.07.2025 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 1,35 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 17.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,298 EUR je Porsche vz-Aktie.

