Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Freitagmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Porsche vz gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Porsche vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 46,64 EUR.
Um 11:48 Uhr wies die Porsche vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 46,64 EUR nach oben. Bei 47,31 EUR markierte die Porsche vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 45,91 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 550.881 Porsche vz-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 71,28 EUR erreichte der Titel am 26.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 52,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2025 (39,58 EUR). Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 17,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Porsche vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,959 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche vz-Aktie wird bei 45,96 EUR angegeben.
Am 30.07.2025 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 1,35 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 17.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,298 EUR je Porsche vz-Aktie.
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:21
|Porsche vz Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.2025
|Porsche vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|Porsche vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|Porsche vz Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.2025
|Porsche vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.10.2025
|Porsche vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Porsche vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.2025
|Porsche vz Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.2025
|Porsche Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.05.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|25.04.2025
|Porsche Underweight
|Morgan Stanley
