Porsche vz. Aktie
Marktkap. 40,76 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Porsche AG auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Dank Zugeständnissen der EU bei den CO2-Emissionen, die nun über drei Jahre gemittelt anstatt jährlich bewertet würden, drohten den europäischen Autobauern 2025 keine empfindlichen Strafzahlungen mehr, schrieb Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden Studie. An der Notwendigkeit der Transformation hin zu Elektroantrieben ändere das aber nichts. Einzig BMW habe die CO2-Vorgaben schon im laufenden Jahr erfüllt und sei auch dank der Elektromodellreihe Neue Klasse hier führend in Deutschland. Mercedes-Benz sei bislang weniger erfolgreich, könnte dank neuer Modelle aber aufholen./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 04:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: tratong / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Porsche vz. Market-Perform
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
46,69 €
|Abst. Kursziel*:
-16,47%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
46,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,74%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,23 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|12:21
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.25
|Porsche vz. Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.05.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|25.04.25
|Porsche vz. Underweight
|Morgan Stanley
|12:21
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)