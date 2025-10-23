DAX 24.211 +0,0%ESt50 5.666 +0,0%MSCI World 4.343 +0,0%Top 10 Crypto 15,17 -0,2%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.750 +1,1%Euro 1,1616 +0,0%Öl 66,04 +0,1%Gold 4.058 -1,7%
Porsche vz. Aktie

Marktkap. 40,76 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911

ISIN DE000PAG9113

Symbol DRPRF

Bernstein Research

Porsche vz Market-Perform

12:21 Uhr
Porsche vz Market-Perform
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46,84 EUR 2,03 EUR 4,53%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Porsche AG auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Dank Zugeständnissen der EU bei den CO2-Emissionen, die nun über drei Jahre gemittelt anstatt jährlich bewertet würden, drohten den europäischen Autobauern 2025 keine empfindlichen Strafzahlungen mehr, schrieb Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden Studie. An der Notwendigkeit der Transformation hin zu Elektroantrieben ändere das aber nichts. Einzig BMW habe die CO2-Vorgaben schon im laufenden Jahr erfüllt und sei auch dank der Elektromodellreihe Neue Klasse hier führend in Deutschland. Mercedes-Benz sei bislang weniger erfolgreich, könnte dank neuer Modelle aber aufholen./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 04:11 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: tratong / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Market-Perform

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform
46,69 €		 Abst. Kursziel*:
-16,47%
Rating vorher:
Market-Perform
46,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,74%
Analyst Name:
Stephen Reitman
-		 Ø Kursziel:
44,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

