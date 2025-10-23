Porsche vz Aktie News: Porsche vz zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Porsche vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 44,98 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 44,98 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche vz-Aktie bei 45,19 EUR. Bei 43,27 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 595.405 Porsche vz-Aktien.

Bei 71,28 EUR erreichte der Titel am 26.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Kursplus von 58,47 Prozent wieder erreichen. Am 26.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 12,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,959 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche vz 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,96 EUR.

Am 30.07.2025 hat Porsche vz die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Porsche vz im vergangenen Quartal 9,30 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche vz 10,45 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche vz einen Gewinn von 0,298 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

Aktien von Ford, General Motors und Co. uneinheitlich: Trump stützt US-Autoindustrie mit verlängerten Zollvergünstigungen

Porsche-Aktie steigt: VW-Chef Blume verlässt Porsche-Vorstand - Nachfolger steht bereit

Aktien von VW und Porsche im Plus: Chef Blume sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs