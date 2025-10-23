DAX24.100 -0,2%Est505.656 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,95 +0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.534 +1,9%Euro1,1587 -0,2%Öl65,91 +2,4%Gold4.113 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 TeamViewer A2YN90 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 thyssenkrupp 750000 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie gesucht: Google stellt Super-Algorithmus für Quantencomputer vor Alphabet-Aktie gesucht: Google stellt Super-Algorithmus für Quantencomputer vor
Progress Software: Rücksetzer bei Dauerläuferaktie mit 40 % Umsatzwachstum als Einstiegschance Progress Software: Rücksetzer bei Dauerläuferaktie mit 40 % Umsatzwachstum als Einstiegschance
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Kursentwicklung im Fokus

Porsche vz Aktie News: Anleger schicken Porsche vz am Donnerstagmittag ins Plus

23.10.25 12:04 Uhr
Porsche vz Aktie News: Anleger schicken Porsche vz am Donnerstagmittag ins Plus

Die Aktie von Porsche vz gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 44,48 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44,34 EUR 0,89 EUR 2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr ging es für das Porsche vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 44,48 EUR. In der Spitze legte die Porsche vz-Aktie bis auf 44,66 EUR zu. Bei 43,27 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 224.873 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Am 26.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 71,28 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche vz-Aktie. Am 26.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 12,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,959 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,96 EUR.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,35 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.10.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,298 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

Aktien von Ford, General Motors und Co. uneinheitlich: Trump stützt US-Autoindustrie mit verlängerten Zollvergünstigungen

Porsche-Aktie steigt: VW-Chef Blume verlässt Porsche-Vorstand - Nachfolger steht bereit

Aktien von VW und Porsche im Plus: Chef Blume sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche vz.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
17.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
17.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
16.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
10.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
17.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Porsche vz HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Porsche vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025Porsche Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
25.04.2025Porsche UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen