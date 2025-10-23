Porsche vz Aktie News: Anleger schicken Porsche vz am Donnerstagmittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Porsche vz gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 44,48 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Porsche vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 44,48 EUR. In der Spitze legte die Porsche vz-Aktie bis auf 44,66 EUR zu. Bei 43,27 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 224.873 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Am 26.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 71,28 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche vz-Aktie. Am 26.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 12,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,959 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,96 EUR.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,35 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.10.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,298 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

