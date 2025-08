Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Mittwochmittag fester

So bewegt sich Porsche

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Porsche. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 44,95 EUR zu.

Das Papier von Porsche konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 44,95 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche-Aktie bisher bei 45,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 44,06 EUR. Bisher wurden via XETRA 201.818 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,00 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 66,85 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 13,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 48,41 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 30.07.2025. Porsche hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,35 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 10,45 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche am 24.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 23.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Porsche.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,68 EUR je Porsche-Aktie.

