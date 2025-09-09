Porsche Aktie News: Porsche fällt am Mittwochmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 42,80 EUR ab.

Um 11:49 Uhr ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 42,80 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche-Aktie bis auf 42,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,27 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 73.533 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 28.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,00 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 75,23 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Mit einem Kursverlust von 7,52 Prozent würde die Porsche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,12 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,63 EUR an.

Porsche ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 24.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche-Aktie in Höhe von 1,71 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight

Porsche-Aktie dreht ins Minus: Sportwagenbauer will nicht in den USA produzieren - Die Gründe

Porsche-Aktie unter Druck: Autohersteller fliegt aus dem DAX - Index-Anpassungen im Blick