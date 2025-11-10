Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Mittag an Fahrt

Porsche vz im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Porsche vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 45,99 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Porsche vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 45,99 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Porsche vz-Aktie sogar auf 46,09 EUR. Mit einem Wert von 45,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 46.912 Porsche vz-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (65,30 EUR) erklomm das Papier am 11.11.2024. Gewinne von 41,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,944 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,96 EUR.

Am 24.10.2025 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,65 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,39 Prozent auf 8,71 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,11 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 17.03.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,403 EUR je Porsche vz-Aktie belaufen.

