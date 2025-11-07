Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Porsche vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 45,93 EUR.

Die Porsche vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 45,93 EUR ab. Die Porsche vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,57 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 162.991 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Am 07.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,91 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,58 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche vz-Aktie 16,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,944 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Porsche vz-Aktie im Durchschnitt mit 45,96 EUR.

Porsche vz ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,65 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,71 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Porsche vz am 17.03.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Porsche vz im Jahr 2025 0,403 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

