Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Donnerstagmittag seitwärts

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 45,90 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Porsche vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:49 Uhr bei 45,90 EUR. In der Spitze gewann die Porsche vz-Aktie bis auf 46,53 EUR. Die Abwärtsbewegung der Porsche vz-Aktie ging bis auf 45,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,31 EUR. Bisher wurden via XETRA 97.929 Porsche vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,10 EUR an. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 30,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 13,77 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 2,31 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,944 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,96 EUR.

Am 24.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Porsche vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,39 Prozent auf 8,71 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Porsche vz am 17.03.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche vz ein EPS in Höhe von 0,403 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

