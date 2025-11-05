DAX23.813 -0,6%Est505.626 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.782 +0,3%Euro1,1489 ±0,0%Öl64,54 +0,3%Gold3.968 +0,9%
Porsche vz Aktie News: Porsche vz reagiert am Mittwochmittag positiv

05.11.25 12:04 Uhr
Porsche vz Aktie News: Porsche vz reagiert am Mittwochmittag positiv

Die Aktie von Porsche vz gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 44,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
45,20 EUR 0,64 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Porsche vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 44,75 EUR. Die Porsche vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,33 EUR an. Bei 44,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche vz-Aktien beläuft sich auf 92.561 Stück.

Am 05.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche vz-Aktie. Am 26.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 39,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,96 EUR für die Porsche vz-Aktie.

Porsche vz ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche vz 0,67 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,11 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,71 Mrd. EUR.

Am 17.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche vz-Aktie in Höhe von 0,403 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
28.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
27.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
27.10.2025Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
27.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
27.10.2025Porsche vz HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
25.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
