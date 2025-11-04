Porsche vz Aktie News: Porsche vz büßt am Mittag ein

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 44,99 EUR.

Die Porsche vz-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 44,99 EUR. Der Kurs der Porsche vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,90 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,51 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche vz-Aktie belief sich zuletzt auf 128.455 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.11.2024 bei 67,46 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 49,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Mit Abgaben von 12,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Porsche vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,04 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,96 EUR aus.

Porsche vz gewährte am 24.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,65 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,39 Prozent auf 8,71 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Porsche vz wird am 17.03.2026 gerechnet.

Experten taxieren den Porsche vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,403 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

