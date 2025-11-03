Porsche vz Aktie News: Porsche vz zeigt sich am Montagnachmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Porsche vz. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche vz-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.
Das Papier von Porsche vz konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 45,89 EUR. In der Spitze legte die Porsche vz-Aktie bis auf 46,63 EUR zu. Bei 45,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 169.799 Porsche vz-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.11.2024 bei 67,46 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Kursplus von 47,00 Prozent wieder erreichen. Bei 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 15,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2024 2,31 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,04 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche vz-Aktie wird bei 45,96 EUR angegeben.
Am 24.10.2025 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Porsche vz vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,65 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 8,71 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,11 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Porsche vz am 17.03.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche vz ein EPS in Höhe von 0,403 EUR in den Büchern stehen haben wird.
