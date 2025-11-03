Porsche vz Aktie News: Porsche vz schiebt sich am Montagmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche vz gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 46,34 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 46,34 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche vz-Aktie bisher bei 46,63 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 93.849 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 67,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche vz-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,58 EUR am 26.06.2025. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 14,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche vz-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,96 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche vz am 24.10.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Porsche vz im vergangenen Quartal 8,71 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche vz 9,11 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 17.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche vz-Gewinn in Höhe von 0,403 EUR je Aktie aus.

