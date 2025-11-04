Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 45,59 EUR.

Das Papier von Porsche vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 45,59 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Porsche vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 45,50 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,51 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche vz-Aktien beläuft sich auf 7.889 Stück.

Am 04.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,46 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 47,97 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Mit Abgaben von 13,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,04 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche vz-Aktie wird bei 45,96 EUR angegeben.

Am 24.10.2025 hat Porsche vz die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,71 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,11 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Porsche vz am 17.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,403 EUR je Porsche vz-Aktie belaufen.

