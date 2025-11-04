Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Porsche vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 44,73 EUR.
Die Porsche vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,3 Prozent auf 44,73 EUR ab. In der Spitze fiel die Porsche vz-Aktie bis auf 44,53 EUR. Bei 45,51 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 221.118 Porsche vz-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,46 EUR) erklomm das Papier am 04.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 50,82 Prozent Luft nach oben. Am 26.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 39,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche vz-Aktie 11,51 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche vz 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,96 EUR je Porsche vz-Aktie aus.
Am 24.10.2025 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,65 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche vz ein EPS von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,71 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2026 terminiert.
In der Porsche vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,403 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
VW-Aktie mit leichtem Plus: Nächste Woche keine Produktionsstopps bei VW - Tochter Audi mit Personalie
Ausblick: Porsche AG veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
|28.10.2025
|Porsche vz Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.2025
|Porsche vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.2025
|Porsche vz Equal Weight
|Barclays Capital
|27.10.2025
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.2025
|Porsche vz Hold
|Warburg Research
|27.10.2025
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|25.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.2025
|Porsche Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.05.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|25.04.2025
|Porsche Underweight
|Morgan Stanley
