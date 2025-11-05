Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag fester

So entwickelt sich Porsche vz

Die Aktie von Porsche vz zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Plus bei 45,91 EUR.

Die Porsche vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 45,91 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche vz-Aktie bis auf 45,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 177.365 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,85 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Mit Abgaben von 13,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Porsche vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,04 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,96 EUR je Porsche vz-Aktie an.

Am 24.10.2025 äußerte sich Porsche vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,71 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Porsche vz wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 17.03.2026 vorlegen.

In der Porsche vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,403 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

