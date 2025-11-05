DAX24.079 +0,5%Est505.677 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 +2,2%Nas23.500 +0,7%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1480 -0,1%Öl64,25 -0,2%Gold3.982 +1,3%
So entwickelt sich Porsche vz

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag fester

05.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Porsche vz zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Plus bei 45,91 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
45,95 EUR 1,39 EUR 3,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Porsche vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 45,91 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche vz-Aktie bis auf 45,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 177.365 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,85 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Mit Abgaben von 13,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Porsche vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,04 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,96 EUR je Porsche vz-Aktie an.

Am 24.10.2025 äußerte sich Porsche vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,71 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Porsche vz wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 17.03.2026 vorlegen.

In der Porsche vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,403 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein

VW-Aktie mit leichtem Plus: Nächste Woche keine Produktionsstopps bei VW - Tochter Audi mit Personalie

Ausblick: Porsche AG veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bildquellen: tratong / Shutterstock.com

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
28.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
27.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
27.10.2025Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
27.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
27.10.2025Porsche vz HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
25.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
27.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
27.10.2025Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
27.10.2025Porsche vz HoldWarburg Research
27.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
25.04.2025Porsche UnderweightMorgan Stanley

