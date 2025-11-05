DAX23.787 -0,7%Est505.622 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,80 +0,1%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.725 +0,3%Euro1,1478 -0,1%Öl64,88 +0,8%Gold3.967 +0,9%
Blick auf Porsche vz-Kurs

Porsche vz Aktie News: Porsche vz verbilligt sich am Mittwochvormittag

05.11.25 09:23 Uhr
Porsche vz Aktie News: Porsche vz verbilligt sich am Mittwochvormittag

Die Aktie von Porsche vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 44,43 EUR.

Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44,61 EUR 0,05 EUR 0,11%
Die Porsche vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 44,43 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Porsche vz-Aktie bei 44,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,34 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.102 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,67 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Porsche vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,04 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche vz-Aktie bei 45,96 EUR.

Porsche vz veröffentlichte am 24.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Porsche vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 8,71 Mrd. EUR, gegenüber 9,11 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,39 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,403 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
28.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
27.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
27.10.2025Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
27.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
27.10.2025Porsche vz HoldWarburg Research
27.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
25.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
28.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
27.10.2025Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
27.10.2025Porsche vz Equal WeightBarclays Capital
27.10.2025Porsche vz HoldWarburg Research
27.10.2025Porsche vz Market-PerformBernstein Research
22.09.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
25.04.2025Porsche UnderweightMorgan Stanley

