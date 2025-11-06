Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Donnerstagvormittag fester

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 46,08 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Porsche vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 46,08 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche vz-Aktie bei 46,53 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 46,31 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27.226 Porsche vz-Aktien.

Bei einem Wert von 66,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,11 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,944 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche vz 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche vz-Aktie bei 45,96 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche vz am 24.10.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,65 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche vz ein EPS von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,71 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,11 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.03.2026 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,403 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

