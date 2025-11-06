Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagnachmittag kaum bewegt

Kurs der Porsche vz

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche vz. Mit einem Wert von 45,89 EUR bewegte sich die Porsche vz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:51 Uhr die Porsche vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 45,89 EUR. In der Spitze gewann die Porsche vz-Aktie bis auf 46,53 EUR. Die Porsche vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 45,53 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,31 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 187.661 Porsche vz-Aktien.

Bei 66,10 EUR erreichte der Titel am 07.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,04 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,75 Prozent würde die Porsche vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Porsche vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,944 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,96 EUR je Porsche vz-Aktie an.

Am 24.10.2025 lud Porsche vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,65 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,39 Prozent zurück. Hier wurden 8,71 Mrd. EUR gegenüber 9,11 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.03.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche vz-Gewinn in Höhe von 0,403 EUR je Aktie aus.

