Porsche vz Aktie News: Porsche vz präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 46,42 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Porsche vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 46,42 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche vz-Aktie bisher bei 46,67 EUR. Bei 46,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.638 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.11.2024 auf bis zu 66,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie. Bei einem Wert von 39,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 17,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,944 EUR je Porsche vz-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,96 EUR für die Porsche vz-Aktie.

Am 24.10.2025 äußerte sich Porsche vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Porsche vz vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,65 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Porsche vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,71 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Porsche vz wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 17.03.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche vz-Aktie in Höhe von 0,403 EUR im Jahr 2025 aus.

