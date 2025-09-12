Porsche Aktie News: Porsche legt am Montagnachmittag zu

So entwickelt sich Porsche

Die Aktie von Porsche gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 44,14 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 44,14 EUR zu. Die Porsche-Aktie legte bis auf 44,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 267.487 Porsche-Aktien den Besitzer.

Bei 75,00 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche-Aktie 69,91 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Mit Abgaben von 10,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,11 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,63 EUR für die Porsche-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 1,35 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche am 24.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Porsche.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,70 EUR fest.

