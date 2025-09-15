Porsche Aktie News: Porsche zieht am Mittag an

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt stieg die Porsche-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 44,96 EUR.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 44,96 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche-Aktie bei 45,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,50 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche-Aktie belief sich zuletzt auf 145.808 Aktien.

Bei 75,00 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche-Aktie derzeit noch 66,81 Prozent Luft nach oben. Am 26.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 11,97 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,11 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 47,63 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 10,45 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 24.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 23.10.2026 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,70 EUR je Aktie belaufen.

