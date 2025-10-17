DAX23.870 -1,7%Est505.615 -0,7%MSCI World4.271 -0,5%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.439 -0,6%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1665 -0,2%Öl60,99 -0,1%Gold4.238 -2,0%
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street uneins -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, NEL, HPE, Meta im Fokus
Kursentwicklung

Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Nachmittag an Boden

17.10.25 16:08 Uhr
Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche vz. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 42,77 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42,73 EUR 1,53 EUR 3,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die Porsche vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 42,77 EUR. In der Spitze gewann die Porsche vz-Aktie bis auf 42,83 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 476.961 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 26.10.2024 auf bis zu 71,28 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 66,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche vz 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,96 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche vz am 30.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 1,35 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 9,30 Mrd. EUR, gegenüber 10,45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,98 Prozent präsentiert.

Am 24.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 23.10.2026.

Experten taxieren den Porsche vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,324 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
12:16Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:21Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
16.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
10.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:16Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
10.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:21Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Porsche vz HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Porsche vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025Porsche Market-PerformBernstein Research
22.09.2025Porsche HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
25.04.2025Porsche UnderweightMorgan Stanley

