Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche vz. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 42,77 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Porsche vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 42,77 EUR. In der Spitze gewann die Porsche vz-Aktie bis auf 42,83 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 476.961 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 26.10.2024 auf bis zu 71,28 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 66,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche vz 2,31 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,96 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche vz am 30.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 1,35 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 9,30 Mrd. EUR, gegenüber 10,45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,98 Prozent präsentiert.

Am 24.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 23.10.2026.

Experten taxieren den Porsche vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,324 EUR je Aktie.

